Донбасс, 15 июля. Защитники ЛНР ответили на обстрелы ВСУ. Украинские солдаты торгуют боеприпасами через соцсети. Партия боевых машин украинской сборки вышла из строя, не дойдя до зоны боевых действий. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования четыре раза обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Огонь велся с применением тяжелых минометов калибром 120-мм и минометов 82-мм калибра, гранатометов различного типа и стрелкового оружия. Обстреляны районы трех населенных пунктов на донецком и мариупольском направлениях. В результате атаки на Старомихайловку — поселка на западной окраине Донецка — поврежден жилой дом и хозяйственные строения местных жителей.

В Луганской Народной Республике зафиксировано шесть обстрелов за сутки. Под огнем находились Золотое-5, Желобок и Логвиново. Украинские войска активно применяли противотанковые и автоматические станковые гранатометы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие. Информация о разрушениях уточняется.

ДНР и ЛНР дали достойный ответ на обстрелы противника

Июньское относительное затишье на луганском направлении сорвано украинскими силовиками, которые вторую неделю подряд обстреливают ЛНР с применением минометов, гранатометов и других вооружений, что вынуждает защитников республики адекватно отвечать на провокации противника.

Как сообщили корреспонденту ФАН в управлении Народной милиции ЛНР, в результате ответных действий луганчан украинские силовики потеряли четырех военнослужащих за сутки — одного погибшим и троих ранеными. При этом, уточняют в Луганске, огонь защитники республики ведут из незапрещенных Минскими соглашениями вооружений.

В оборонном ведомстве ДНР сообщают о потерях противника в результате ответных действий защитников республики. По информации дончан, огонь на подавление привел к ранению двух украинских солдат за сутки.

Народные новости / Яна Баша

Украинские силовики заглушили свой беспилотник

Еще один курьезный случай произошел на передовых позициях украинской армии. Из-за несогласованных между двумя соседними подразделениями действий киевские силовики потеряли беспилотник, который осуществлял корректировку огня. Это произошло накануне во время работы на позициях 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ украинских журналистов, которые готовили сюжет о доблести киевских «защитников». Беспилотный аппарат, запущенный военными, потерял управление из-за воздействия на него помех станции радиоэлектронной борьбы соседнего подразделения. Ведутся поиски пропавшего беспилотника, работа журналистов прекращена.

Солдаты ВСУ торгуют боеприпасами через соцсети

Солдаты украинской армии освоили новый способ реализации похищенного военного имущества — с использованием соцсетей, сообщают в донецком управлении народной милиции. Сотрудники Службы безопасности Украины в Мариуполе задержали двух силовиков, которые намеревались передать сетевому покупателю более трех тысяч патронов, приборы ночного видения, поставленные ранее американцами в качестве военной помощи Украине, маскировочные сети и даже беспилотник.

Партия боевых машин украинского производства вышла из строя

Не обошлось без инцидентов, связанных с украинской военной техникой, сообщают в луганском управлении народной милиции. Распиаренная новинка киевлян — боевая бронированная машина «Кугуар» — на поверку оказалась не помощью, а обузой украинских солдат. Во время следования пяти машин в зону ООС для пополнения автопарка 79-й десантно-шумовой бригады ВСУ вся техника вышла из строя, так и не дойдя до пункта назначения. Причины устанавливаются специалистами Кременчугского автозавода, где и были выпущены «новейшие образцы» украинской техники.