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Замглавы МО РФ Евкуров в Белоруссии проверил места проведения учений «Запад-2021»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 16:46
Армия
Замглавы МО РФ Евкуров в Белоруссии проверил места проведения учений «Запад-2021»
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Минск, 15 июля. Замглавы Минобороны РФ Юнус-Бек Евкуров проверил готовность объектов полигона Обуз-Лесновский к совместным российско-белорусским стратегическим учениям «Запад-2021».

Согласно информации, российская и белорусская стороны в ходе встречи уточнили места базирования пунктов управления, районы дислокации войск, а также обсудили сценарий практических действий сил на совместных учениях «Запад-2021».

Помимо этого, представители минобороны двух государств согласовали порядок реализации мероприятий всестороннего обеспечения, отработки тренировочных задач и слаживания соединений.

Напомним, совместные российско-белорусские стратегические маневры «Запад-2021» пройдут в период с 10 по 16 сентября текущего года на территории Белоруссии и РФ.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время также пройдет серия совместных учений между Россией, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией. Основная цель маневров — отражение возможной атаки незаконных банд.

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белоруссия минобороны рф запад-2021
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