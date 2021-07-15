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Адвокаты ФБК и других экстремистских организаций требуют присутствия всех членов на суде
Общество
Адвокаты ФБК и других экстремистских организаций требуют присутствия всех членов на суде
Агентство городских новостей Москва  /  Пресс-служба суда

Адвокаты «Фонда борьбы с коррупцией»1 (ФБК1), Фонда защиты прав граждан и Штабов Навального3 (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ) требуют присутствия всех членов организаций на суде по апелляции, чтобы они могли защитить свои права. Речь идет и о Алексее Навальном, и о Леониде Волкове и даже Иване Жданове.

По словам защитников, людей лишают права избираться на несколько лет, а они не могут защититься.

«Своим решением суд запретил Алексею Навальному, Ивану Жданову, Леониду Волкову, Любови Соболь и другим учреждать некоммерческие организации в России в течение 10 лет, а ряду других политиков выдвигать свою кандидатуру на выборах — с такой проблемой уже столкнулся Илья Яшин, который даже через суд не смог добиться отмены запрета в отношении себя. Ни Яшина, ни других политиков в суд не вызывали, в рассмотрении дела они не участвовали, хотя привлечь их в процесс было обязанностью суда», — говорится в апелляционной жалобе.

Адвокаты ФБК и других экстремистских организаций требуют присутствия всех членов на суде
Федеральное агентство новостей  / nstagram.com / @ioannzh / facebook.com / Леонид Волков

Адвокатов, видимо, не интересует, что Навальный отбывает заслуженное наказание по другой статье, а его этапирование из Владимирской области — довольно затратная штука. Ну а Ивана Жданова и Леонида Волкова с нетерпением ждут не только в судах, но и в правоохранительных органах. Одного из них даже в международный розыск объявили, но адвокаты настаивают на своем.

ФАН ранее писал, что отец Ивана Жданова — Юрий Жданов, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, — госпитализирован в медико-санитарную часть №29 Федеральной службы исполнения наказаний России в Архангельской области для проведения осмотра. Сам Жданов находится в Литве, скрываясь от российских правоохранительных органов.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

3 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

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Все новости / Общество / Адвокаты ФБК и других экстремистских организаций требуют присутствия всех членов на суде
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