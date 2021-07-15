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Мигрантов в Ливии подвергают сексуальному насилию в обмен на питьевую воду
Весь мир
Мигрантов в Ливии подвергают сексуальному насилию в обмен на питьевую воду
Global Look Press  /  Selene Magnolia / Keystone Press Agency

Брюссель, 15 июля. Правозащитная организация Amnesty International заявила о том, что мигранты, содержащиеся в ливийских лагерях, подвергаются сексуальному насилию со стороны охранников в обмен на чистую воду, еду и доступ к санитарным услугам.

В отчете, посвященном беженцам, задержанным в Средиземном море и высадившимся на территории североафриканского государства в 2020 и 2021 годах, говорится об ухудшении условий в местах пребывания мигрантов, несмотря на недавнюю передачу их под контроль министерства внутренних дел.

Согласно исследованию, с конца 2020 года Управление по борьбе с нелегальным перемещением (DCIM) Ливии, являющееся подразделением МВД, узаконило данные злоупотребления, включив в свою структуру два новых центра содержания под стражей. В предыдущие годы в них зафиксировано исчезновение сотен беженцев в результате действий боевиков.

Amnesty International заявила о наличии свежих свидетельств нарушений, включая сексуальное насилие в отношении мужчин, женщин и детей, перехваченных при пересечении Средиземного моря и принудительно возвращенных в центры содержания под стражей в Ливии. Эти бесчинства подчеркивают ужасающие последствия сотрудничества Европы с Ливией в вопросах миграции и пограничного контроля.

«Охранники лагеря говорят: «Может, тебе нужна свежая вода и кровать... позволь мне заняться с тобой сексом, чтобы я мог освободить тебя», — сообщила одна из женщин организации Amnesty International, и подобных заявлений много.

Результаты отчета получены из интервью с 53 беженцами и мигрантами в возрасте от 14 до 50 лет из таких стран, как Нигерия, Сомали и Сирия, которые все еще пребывают в Ливии, но смогли покинуть лагеря или имеют доступ к телефонам.

Согласно многочисленным свидетельствам, охранники насиловали в том числе и беременных женщин, а мужчины сообщали, что их унижали и заставляли раздеваться вплоть до нижнего белья. Другие, в том числе несовершеннолетние мальчики, рассказывали, что сотрудники лагерей беспрепятственно их щупали, толкали и избивали.

Многочисленные сообщения о бесчеловечном обращении продолжаются с 2017 года. Пытки и насилие применяются по отношению к людям на фоне отсутствия элементарной санитарии, еды и воды. По данным Amnesty International, береговая охрана Ливии, финансируемая Европейским союзом, перехватила в море и вернула в страну около 15 тысяч человек только за последние шесть месяцев, то есть больше, чем за весь 2020 год. Согласно отчету, к концу июня в лагеря перевели около 6100 мигрантов.

Несмотря на то что враждующие стороны Ливии с октября сохраняют перемирие в рамках поддерживаемого ООН плана, вооруженные группы по-прежнему удерживают власть на местах, а некоторые из них контролируют объекты пребывания беженцев.

Ранее законодатели ЕС призвали Европейскую комиссию прекратить финансирование береговой охраны, заявив, что Ливия не является безопасной страной для искателей убежища.

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