Бывший возлюбленный Бузовой хочет вернуться на «Дом-2»

Москва, 15 июля. Блогер Роман Гриценко, который неоднократно пытался завоевать сердце Ольги Бузовой на «Доме-2», сообщил на своей странице в Instagram о возвращении в реалити-шоу.

После ухода скандальной телестройки «Дом-2» с ТНТ продюсеры проекта сообщили, что в обновленной версии шоу зрители увидят участников прошлых сезонов. Недавно на свое возвращение намекнул Роман Гриценко. Фанатам «Дома-2» он запомнился как неудачливый ухажер Ольги Бузовой.

Молодой человек неоднократно пытался завоевать сердце звезды, но взаимности так и не добился. Сейчас Гриценко довольно популярный и успешный блогер только на его страницу в Instagram подписано более 1,2 миллиона человек.

«У меня сегодня важный день. Я возвращаюсь туда, откуда началась моя жизнь в Москве. То, что искренне любил и люблю до сих пор. Догадались?» — написал участник «Дома-2» в разделе Stories.

Фолловеры тут же решили, что Гриценко имеет в виду скандальную телестройку. Подписчики заявили, что с нетерпением ждут его возвращения в проект и отметили, что шоу сможет вновь преобразиться.

Ольга Бузова отказалась от роли ведущей в обновленном «Доме-2». Сейчас звезда работает над новым проектом, где выступит в роли ведущей. Съемки уже начались в одной из стран Африки. Исполнительница хита «Мало половин» делиться с поклонниками фото и видео необычных находок на просторах Африки. Недавно она впервые встретила шакалов, которые сбежали от нее в страхе.