Водитель «Газели» наехал на женщину и двух детей в Тюмени

Тюмень, 15 июля. Водитель на скорости задним ходом сбил женщину с коляской, в которой сидели двое малышей. Детей госпитализированы с повреждениями, мама также ранена.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Обдорской. Мужчина за рулем «Газели» при движении задним ходом сбил женщину с двумя детьми. Пострадавшие были госпитализированы.

Водитель, стаж которого составляет 11 лет, объяснил, что не увидел людей. Полиция выяснила, что в этом году он не раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Шестилетнего мальчика сбил мопед на пешеходном переходе в центре Петербурга.