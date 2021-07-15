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Водитель «Газели» наехал на женщину и двух детей в Тюмени

  /   Обновлено: 15 июля 2021 16:30
Происшествия
Водитель «Газели» наехал на женщину и двух детей в Тюмени
пресс-служба  /  Управления ГИБДД по Новосибирску

Тюмень, 15 июля. Водитель на скорости задним ходом сбил женщину с коляской, в которой сидели двое малышей. Детей госпитализированы с повреждениями, мама также ранена.

Инцидент произошел во дворе дома на улице Обдорской. Мужчина за рулем «Газели» при движении задним ходом сбил женщину с двумя детьми. Пострадавшие были госпитализированы.

Водитель, стаж которого составляет 11 лет, объяснил, что не увидел людей. Полиция выяснила, что в этом году он не раз привлекался к ответственности за превышение скорости.

Шестилетнего мальчика сбил мопед на пешеходном переходе в центре Петербурга.

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водитель газель сбил
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