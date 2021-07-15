Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 16:49
16:46
Политика
Алексей Журавле взял под контроль проблему загрязнения Листвяничного залива
16:43
Общество
Российский бизнесмен подарил Донецку уникальную коллекцию сирени
16:38
Общество
Ливни и грозы придут в Петербург в ближайшие три часа
16:37
Весь мир
Мигрантов в Ливии подвергают сексуальному насилию в обмен на питьевую воду
16:37
Шоу-бизнес
Катя Гордон рассказала, как исправить «служащую силам зла» Собчак
16:36
Политика
В МИД Эстонии вызвали российского посла Петрова
16:36
Армия
Замглавы МО РФ Евкуров в Белоруссии проверил места проведения учений «Запад-2021»
16:34
Политика
Не климатом единым: как отреагировала Москва на «Керри-рейд»
16:33
Весь мир
США не могут договориться о создании военного плацдарма у границ Афганистана
16:31
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Бузовой хочет вернуться на «Дом-2»
Все новости

Porsche 911 Turbo S обзавелся внедорожной версией
Экономика
Porsche 911 Turbo S обзавелся внедорожной версией
wikipedia.org  /  Alexander Migl

Берлин, 15 июля. Тюнинговое ателье Marc Philipp Gemballa представило модернизированный во внедорожный суперкар Porsche 911 Turbo S. Автомобиль получил название Gemballa Marsien.

Машина получила эксклюзивную регулируемую и адаптивную подвеску, позволяющую изменять дорожный просвет в пределах 120–250 мм. Автомобиль планируют поставлять с двумя комплектами колес на кованных дисках, асфальтовыми и внедорожными шинами Michelin, передает «Тарантас Ньюс».

Транспортное средство укомплектовано 3,7-литровой шестицилиндровой силовой установкой Porsche мощностью 750 лошадиных сил и 930 Нм крутящего момента. Подобный двигатель позволяет Marsien разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды и развивать максимальную скорость на уровне 331 км/ч. Стоимость автомобиля начинается от 495 000 евро (около 43,5 млн рублей).

Специалисты «Авито Авто» ранее составили список наиболее популярных подержанных кроссоверов и внедорожников на российском рынке во втором квартале текущего года. Самой продаваемой машиной оказалась модель Lada 4×4.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Porsche 911 Turbo S обзавелся внедорожной версией
porsche внедорожник Marsien
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru