Porsche 911 Turbo S обзавелся внедорожной версией

Берлин, 15 июля. Тюнинговое ателье Marc Philipp Gemballa представило модернизированный во внедорожный суперкар Porsche 911 Turbo S. Автомобиль получил название Gemballa Marsien.

Машина получила эксклюзивную регулируемую и адаптивную подвеску, позволяющую изменять дорожный просвет в пределах 120–250 мм. Автомобиль планируют поставлять с двумя комплектами колес на кованных дисках, асфальтовыми и внедорожными шинами Michelin, передает «Тарантас Ньюс».

Транспортное средство укомплектовано 3,7-литровой шестицилиндровой силовой установкой Porsche мощностью 750 лошадиных сил и 930 Нм крутящего момента. Подобный двигатель позволяет Marsien разгоняться до 100 км/ч за 2,6 секунды и развивать максимальную скорость на уровне 331 км/ч. Стоимость автомобиля начинается от 495 000 евро (около 43,5 млн рублей).

Специалисты «Авито Авто» ранее составили список наиболее популярных подержанных кроссоверов и внедорожников на российском рынке во втором квартале текущего года. Самой продаваемой машиной оказалась модель Lada 4×4.