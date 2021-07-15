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СКР подвел итоги первой половины 2021 года по количеству преступлений в ВС РФ
Армия
СКР подвел итоги первой половины 2021 года по количеству преступлений в ВС РФ
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Москва, 15 июля. Коллегия Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ состоялась в режиме видеоконференцсвязи и была посвящена итогам работы органов СКР.

Согласно данным в пресс-службе СКР, за первую половину 2021 года в местах, где предусмотрена военная служба, общее число зарегистрированных преступлений выросло на 13%, составив 5235.

По словам и. о. руководителя СКР генерал-лейтенанта юстиции Сергея Федотова, также возросло количество особо тяжких деяний (+32%), преступлений, совершенных группой лиц (29,2%), случаев вымогательства (+35,4%) и грабежей (+35,5%). Число преступлений против общественной безопасности снизилось (– 17,3%), включая незаконный оборот оружия (– 5,9%).

Количество военнослужащих, скрывающихся от следствия и суда, также с каждым годом сокращается. Для сравнения, если на начало 2011 года в списке разыскиваемых числились 5343 человек, то в настоящее время их число уменьшилось до 963.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия в данный момент имеет самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди всех армий мира. Глава оборонного ведомства уверен, что в этом есть большая заслуга ученых и конструкторов, которые смогли сохранить и приумножить научный и военный потенциал страны.

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