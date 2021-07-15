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ФАН публикует фото упавшего с моста грузовика в Саратове
Происшествия
ФАН публикует фото упавшего с моста грузовика в Саратове
Федеральное агентство новостей

Саратов, 15 июля. Грузовик «КамАЗ» по неустановленной причине упал с моста на газовую трубу, что привело к возгоранию. Редакция ФАН получила кадры с места аварии.

Водитель грузовика допустил съезд машины с моста. Тяжелый автомобиль упал на газовую трубу, что привело к ее повреждению и мощному возгоранию. Экстренные службы перекрыли подачу топлива, спасатели оперативно ликвидировали горение.

В больницу увезли водителя. Согласно предварительной информации, мужчина успел выпрыгнуть из кабины, что и спасло ему жизнь.

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авария газ грузовик
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