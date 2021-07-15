Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 16:49
16:46
Политика
Алексей Журавле взял под контроль проблему загрязнения Листвяничного залива
16:43
Общество
Российский бизнесмен подарил Донецку уникальную коллекцию сирени
16:38
Общество
Ливни и грозы придут в Петербург в ближайшие три часа
16:37
Весь мир
Мигрантов в Ливии подвергают сексуальному насилию в обмен на питьевую воду
16:37
Шоу-бизнес
Катя Гордон рассказала, как исправить «служащую силам зла» Собчак
16:36
Политика
В МИД Эстонии вызвали российского посла Петрова
16:36
Армия
Замглавы МО РФ Евкуров в Белоруссии проверил места проведения учений «Запад-2021»
16:34
Политика
Не климатом единым: как отреагировала Москва на «Керри-рейд»
16:33
Весь мир
США не могут договориться о создании военного плацдарма у границ Афганистана
16:31
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Бузовой хочет вернуться на «Дом-2»
Все новости

Вопрос индексации пенсий работающих инвалидов обсуждают в «Единой России»
Экономика
Вопрос индексации пенсий работающих инвалидов обсуждают в «Единой России»
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Москва, 15 июля. «Единая Россия» (ЕР) подняла вопрос индексации пенсий работающим инвалидам. С предложением вернуться к этой мере партия обратилась к правительству.

Тема отмены индексации пенсий была поднята на выступлении в рамках стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов» председателем удмуртского отделения Всероссийского общества слепых Александром Козловым. Такое решение не стимулирует россиян с инвалидностью работать. Но дело в том, что для них работа является еще и реабилитацией, пишет «Российская газета».

«Особо надо рассматривать ситуацию с восстановлением индексации для работающих инвалидов. Их пенсия имеет несколько иную природу, чем страховая пенсия по старости. Ведь, как правило, инвалиды имеют невысокие заработки, и без индексации у них нет стимулов для трудовой деятельности», — отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Инициативу вернуть норму предложено внести в «Народную программу», с которой ЕР пойдет на выборы. Партия уже отправила кабмину предложения о поэтапном восстановлении индексации для работающих пенсионеров в целом.

Правительство решило вопрос регулирования распространения социальной рекламы на сетевых ресурсах. Эти функции кабмин передал АНО «Институт развития интернета».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Вопрос индексации пенсий работающих инвалидов обсуждают в «Единой России»
пенсионер пенсия индексация инвалид ер
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru