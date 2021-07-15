Вопрос индексации пенсий работающих инвалидов обсуждают в «Единой России»

Москва, 15 июля. «Единая Россия» (ЕР) подняла вопрос индексации пенсий работающим инвалидам. С предложением вернуться к этой мере партия обратилась к правительству.

Тема отмены индексации пенсий была поднята на выступлении в рамках стратегической сессии «Повышение качества жизни инвалидов» председателем удмуртского отделения Всероссийского общества слепых Александром Козловым. Такое решение не стимулирует россиян с инвалидностью работать. Но дело в том, что для них работа является еще и реабилитацией, пишет «Российская газета».

«Особо надо рассматривать ситуацию с восстановлением индексации для работающих инвалидов. Их пенсия имеет несколько иную природу, чем страховая пенсия по старости. Ведь, как правило, инвалиды имеют невысокие заработки, и без индексации у них нет стимулов для трудовой деятельности», — отметил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Инициативу вернуть норму предложено внести в «Народную программу», с которой ЕР пойдет на выборы. Партия уже отправила кабмину предложения о поэтапном восстановлении индексации для работающих пенсионеров в целом.

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