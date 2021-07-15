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Судебное ограничение мощности газопровода OPAL не оценили в «Газпроме»

  /   Обновлено: 15 июля 2021 16:29
Экономика
Судебное ограничение мощности газопровода OPAL не оценили в «Газпроме»
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 15 июля. Европейский суд юстиции выступил в поддержку Польши и постановил ограничить мощность трубопровода OPAL.

Представители компании «Газпром экспорт» считают, что европейские законодатели чинят искусственные препоны для наращивания инвестиций в газотранспортный сектор региона своим решением по функционированию магистрали OPAL.

Согласно решению суда ЕС, мощность газопровода должна быть ограничена наполовину. Данная система соединяет «Северный поток» с ГТС Центральной и Западной Европы.

Известно, что ранее с апелляцией по решению суда выступала Германия, однако ее претензии были отклонены. В основе судебного постановления — требования третьего энергетического пакета законов Евросоюза, по которым инфраструктура стран объединения не должна зависеть от конкретных компаний.

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ес opal Газпром экспорт
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