Москва, 15 июля. Европейский суд юстиции выступил в поддержку Польши и постановил ограничить мощность трубопровода OPAL.

Представители компании «Газпром экспорт» считают, что европейские законодатели чинят искусственные препоны для наращивания инвестиций в газотранспортный сектор региона своим решением по функционированию магистрали OPAL.

Согласно решению суда ЕС, мощность газопровода должна быть ограничена наполовину. Данная система соединяет «Северный поток» с ГТС Центральной и Западной Европы.

Известно, что ранее с апелляцией по решению суда выступала Германия, однако ее претензии были отклонены. В основе судебного постановления — требования третьего энергетического пакета законов Евросоюза, по которым инфраструктура стран объединения не должна зависеть от конкретных компаний.