Москва, 15 июля. Кандидат на пост канцлера Германии от партии «зеленых» Анналена Бербок стремительно теряет популярность, заявил аналитик и политический обозреватель Петр Акопов.

Бербок стартовала эффектно, но быстрый взлет обернулся стремительным падением. Ее так активно раскручивали немецкие медиа, что кампания в результате принесла негативный результат, и немцы стали разочаровываться в Бербок, которая могла бы сменить Ангелу Меркель на посту канцлера ФРГ.

«Зеленых» расстроило падение рейтингов, и они стали говорить, что Бербок якобы третируют как женщину.

«То есть пытаются сыграть еще и на феминизме — что после 16 лет правления Меркель выглядит уж совсем дешево», — отметил Петр Акопов.

В результате предвыборная кампания оказалась слишком тяжела для Анналены Бербок, заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что на Украине предрекли уход Меркель в российскую корпорацию после отставки. В Киеве насторожены изменением позиции канцлера ФРГ по Украине.