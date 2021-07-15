Татьяне Навке не разрешают видеться с онкобольной Анастасией Заворотнюк

Москва, 15 июля. Близкие друзья семьи актрисы Анастасии Заворотнюк лишены возможности видеться с онкобольной знаменитостью, рассказала продюсер Олеся Сазыкина.

Звезда «Моей прекрасной няни» уже около двух лет борется с онкологическим заболеванием. Предполагается, что у нее обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга, хотя семья артистки так и не назвала диагноз. Заворотнюк тщательно прячут от внимания публики, поэтому любые подробности о ней вызывают интерес у поклонников.

В прессе появился рассказ режиссера Анатолия Демидова, который сообщил, что актриса сейчас в стадии ремиссии. По его словам, звезда потеряла волосы, поэтому носит косынку. Однако Сазыкина сомневается, что этим словам можно доверять.

Продюсер пояснила, что искала информацию о Заворотнюк, поскольку один телеканал хотел сделать документальный фильм о звезде «Моей прекрасной няни». У Сазыкиной есть хороший приятель, который, по ее словам, является лучшим другом мужа актрисы — фигуриста Петра Чернышева. Однако даже этому человеку не разрешают видеться с онкобольной артисткой, отметила продюсер.

«Больше скажу, лучшая подружка Пети — фигуристка Татьяна Навка. Так даже она не видит Заворотнюк. Поэтому я не понимаю, как это удалось Анатолию Демидову», — сказала Сазыкина «Собеседнику».

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна признавалась, что тоже борется с заболеванием. Девушка долго скрывала от поклонников свой диагноз.