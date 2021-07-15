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Премьера третьего сезона сериала «Чудотворцы» состоялась на «КиноПоиске HD»
Общество
Премьера третьего сезона сериала «Чудотворцы» состоялась на «КиноПоиске HD»
Кадр из сериала «Чудотворцы»

Лос-Анджелес, 15 июля. Актеры Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми покоряют Дикий Запад в третьем сезоне сериала-антологии «Чудотворцы». Новые серии 14 июля вышли на сервисе «КиноПоиск HD».

Рэдклифф и Бушеми играют чудаковатых ангелов, которые с помощью своих способностей и смекалки находят оригинальные выходы из казалось бы патовых положений. Так, в первом сезоне герои спасали мир от апокалипсиса, сведя вместе неуверенных влюбленных.

Каждый новый сезон разворачивается в определенном временном промежутке. Если во вторых «Чудотворцах» Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми оказались в Средневековье, то в третьем сезоне они отправляются в 1844 год на Дикий Запад. Теперь они становятся классическими героями вестернов — бандитом в бегах и проповедником-идеалистом.

«Здесь есть и весьма мрачные шутки — по-настоящему черный юмор. Но от этого доброго отношения к человечеству в целом и к каждому человеку в частности, несмотря на весь тот хаос, который мы творим и в котором живем, меня просто захлестнуло ощущением счастья», — признавался Дэниел Рэдклифф в одном из последних интервью.

Российская премьера третьих «Чудотворцев» уже состоялась на стриминговой платформе «Кинопоиск HD». На сервисе уже доступна одна из восьми серий. Эпизоды будут выходить с оригинальной дорожкой и русскими субтитрами.

Ранее сообщалось, что ребут культового американского сериала «Сплетница» мгновенно обошел флагманские проекты HBO Max. Всего за первые четыре дня шоу привлекло подавляющую часть аудитории платформы.

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