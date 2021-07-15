Египетских туристов и их заступника избили в центре Уфы

Уфа, 15 июля. Полицейские проводят проверку по факту массовой потасовки в центре города. Участники потасовки задержаны и доставлены в одно из уфимских отделений полиции.

Подробности драки озвучили пользователи соцсетей, наблюдавшие за ней. По их словам, несколько человек избили молодых туристов из Египта. Пострадавшие потеряли сознание от побоев. Досталось также прохожему, который попытался защитить иностранцев.

Стражи порядка разбираются в обстоятельствах конфликта. Решается вопрос о возбуждении дела.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении жителя Купчино. Горожанин покалечил тростью пьяного дебошира, который оскорбил его дочь.