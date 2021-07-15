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Журналист Косырев объяснил превосходство политики Китая над США
Политика
Журналист Косырев объяснил превосходство политики Китая над США
ПолитЭксперт

Москва, 15 июля. Скромный Китай с новой внешней политикой является отличным примером восходящей империи, которую США пытается догнать, уверен российский журналист и востоковед Дмитрий Косырев.

Свои выводы по поводу сверхдержав политический обозреватель РИА Новости сделал на основе статей своих американских и китайских коллег.

«Две сверхдержавы оказались в такой точке, когда у них еще — или уже — не боксерский матч, а гонка. То есть смысл их усилий в том, чтобы оказаться впереди, а не чтобы вырубить соперника напрочь», — считает российский журналист.

Проанализировав материал, Косырев пришел к выводу, что громадный ВВП вовсе не означает, что в стране все хорошо. Приводя статистику, востоковед отметил, что китайцы живут примерно в шесть раз хуже американцев: 10 484 доллара против 63 416 на душу населения. Но плохая внутренняя политика, долг в 28 триллионов долларов и постоянное развязывание войн ведет государство к спаду. Примером тому служит Америка.

Китай же, по мнению журналиста, не имея ресурсов настоящего мирового лидера, трезво и скромно оценивает свои силы, заботясь, прежде всего, о своих интересах. Республика не пытается навязывать всем свои ценности, а ведет во всех мыслимых международных институтах и организациях работу по коллективной выработке ценностей, норм и правил. Это главный критерий для государства, стремящегося вверх и развивающегося. Поэтому Китай — держава на подъеме, и была бы такой, даже если бы США не оказались державой на спаде, уверен обозреватель.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявлял, что Соединенные Штаты и Франция не позволят Китаю играть доминирующую роль в мире. По словам политического деятеля, тогда мир по своей природе станет совершенно нелиберальным.

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