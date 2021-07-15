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Павел Глоба назвал три знака зодиака, у которых круто изменится жизнь в августе

  /   Обновлено: 15 июля 2021 16:07
Общество
Павел Глоба назвал три знака зодиака, у которых круто изменится жизнь в августе
instagram.com  /  @globainstitut

Москва, 15 июля. Астролог Павел Глоба рассказал, что последний летний месяц принесет судьбоносные перемены трем знакам зодиака. Расположение звезд в августе в целом будет располагать к изменениям.

Близнецам, которые давно задумывали о карьерных переменах, в августе не стоит терять времени — звезды будут благоволить любым профессиональным начинаниям. Представители этого знака без труда смогут найти новую работу. По словам Павла Глобы, смена сферы деятельности принесет им финансовое благополучие. Астролог отметил, что с новой работой Близнецы улучшат условия проживания и смогут воплотить в жизнь свои представления о комфорте.

Перемены волной обкушаться и на Раков. Представители знака, которые славятся своим домоседством, хотят они этого или нет, в августе окажутся втянуты в невероятные приключения. Астролог советует как можно активнее участвовать Ракам в событиях, ведь они в дальнейшем откроют им новые перспективы. Как отмечает Павел Глоба, рожденных под этим знаком судьба щедро вознаградит, если они проявят смелость и не будут бояться идти на риск.

Нескучное лето ждет также и Скорпионов. Удача будет сопутствовать представителям знака буквально в каждой сфере жизни. Скорпионам нужно лишь сделать выбор, каких кардинальных перемен они сами хотят. Главное — довериться интуиции и не слушать советы близких и друзей, которые могут увести с правильного пути.

Ранее астролог Наталья Анисимова дала советы женщинам пяти знаков зодиака, которые в браке часто ходят по краю. Им сложнее, чем остальным, сохранить домашний очаг.

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