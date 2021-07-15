Автоэксперт оценил предложение МВД по отмене обязательного техосмотра для автомобилей

МВД направило в правительство инициативу отменить обязательный техосмотр для легковых машин и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам, об этом стало известно 15 июля. Ведомство предлагает автовладельцам проходить эту процедуру добровольно и с бонусом, — например, сокращение ставки транспортного налога, либо предоставление скидки на приобретение полиса ОСАГО.

Предложение МВД оценил председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. В беседе с ФАН он назвал плюсы и минусы законопроекта и объяснил, почему отмена обязательного техосмотра не повлияет на безопасность на дорогах.

«Прохождение техосмотра любому добропорядочному автомобилисту необходимо, поэтому так или иначе проверка автомобилей останется. Это будет проходить либо у дилера, либо в специальных центрах, но без очередей. Необходимость ездить на исправном автомобиле никуда не уходит. То, что говорит МВД о поощрительных мерах, — это абсолютно справедливо, это правильно, это будет стимулировать автовладельцев, которые не желают проходить техосмотр, все-таки его пройти, потому что он будет за это получать определенный бонус — скидку на покупку ОСАГО или пониженный транспортный налог. Это такой «пряник», который позволит привлечь автомобилистов к прохождению осмотра», — поделился мнением автоэксперт.

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Валерий Солдунов также подчеркнул, что решение МВД правильное еще и с точки зрения того, что центров по техобслуживанию в России сейчас не так много и плановые осмотры создают очереди. Также закон позволит ГИБДД обратить внимание на техосмотр автобусов и такси, что повысит безопасность общественного транспорта, добавил эксперт.

«Отказываться от техосмотра нельзя, позиция МВД здесь такая же. Решение принято правильное. Дело в том, что сейчас центров по обслуживанию автомобилей по части техосмотра в России очень мало, не во всех регионах они есть, поэтому нужно привести всю базу в соответствие и уже дальше решать вопросы с техобслуживанием всех автомобилей», — резюмировал председатель Всероссийского общества автомобилистов.

Напомним, с 22 августа 2021 года вступит в силу закон об отмене обязательного прохождения техосмотра автомобиля для получения полиса ОСАГО. Такое решение приняли депутаты Госдумы в третьем чтении.