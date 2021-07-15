Сиквел «Космического джема» напомнил критикам рекламный каталог

Лос-Анджелес, 15 июля. Комедийный фантастический фильм «Космический джем: Новое поколение» получил первые отзывы критиков после премьеры, и многие из этих рецензий оказались отрицательными.

Сиквел рассказывает, как баскетболист Леброн Джеймс и его сын оказываются в виртуальном мире. Чтобы вернуться домой, звезде NBA нужно сыграть в баскетбол с персонажами Looney Tunes.

Новый фильм пока получил 40 баллов из 100 на Metacritic, 42% на Rotten Tomatoes и 5,7 баллов на «КиноПоиске». Критики отмечают, что сиквел «Космического джема» напомнил им рекламный каталог студии Warner Bros., а не фильм со смыслом и продуманными персонажами.

Авторы рецензий также предъявляли претензии к актерской игре Леброна Джеймса. Кроме того, критики жаловались, что сиквелу не хватает фантазии, несмотря на обилие персонажей и яркость картинки.

В одном из роликов по новому «Космическому джему» Джеймс превратился в Робина. Бэтменом при этом стал знаменитый кролик Багз Банни.