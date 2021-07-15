«Обучила» беременных: педагог из Мордовии пойдет под суд за мошенничество

Саранск, 15 июля. Руководитель одной из частных организаций дополнительного образования Мордовии ответит перед судом за мошенничество. Она присвоила федеральные 280 тысяч рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография».

По данным регионального МВД, 68-летняя женщина обманула Зубово-Полянский центр занятости населения. Она принесла бумаги с ложной информацией о якобы проходивших курсы «1С Бухгалтерия» женщинах в декрете и безработных мамах дошкольников.

Обвиняемая свою вину не признала, но от частичного возмещения ущерба не отказалась. Она вернула 182 тысячи рублей.

Ранее ФАН писал о нижегородских мошенниках. Аферисты представляются министром здравоохранения региона и предлагают платную вакцинацию сотрудников.