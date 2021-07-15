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«Обучила» беременных: педагог из Мордовии пойдет под суд за мошенничество
Общество
«Обучила» беременных: педагог из Мордовии пойдет под суд за мошенничество
Федеральное агентство новостей  / 

Саранск, 15 июля. Руководитель одной из частных организаций дополнительного образования Мордовии ответит перед судом за мошенничество. Она присвоила федеральные 280 тысяч рублей, выделенные в рамках реализации национального проекта «Демография».

По данным регионального МВД, 68-летняя женщина обманула Зубово-Полянский центр занятости населения. Она принесла бумаги с ложной информацией о якобы проходивших курсы «1С Бухгалтерия» женщинах в декрете и безработных мамах дошкольников.

Обвиняемая свою вину не признала, но от частичного возмещения ущерба не отказалась. Она вернула 182 тысячи рублей.

Ранее ФАН писал о нижегородских мошенниках. Аферисты представляются министром здравоохранения региона и предлагают платную вакцинацию сотрудников.

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россия мошенничество мордовия
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