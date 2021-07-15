Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 16:48
16:46
Политика
Алексей Журавле взял под контроль проблему загрязнения Листвяничного залива
16:43
Общество
Российский бизнесмен подарил Донецку уникальную коллекцию сирени
16:38
Общество
Ливни и грозы придут в Петербург в ближайшие три часа
16:37
Весь мир
Мигрантов в Ливии подвергают сексуальному насилию в обмен на питьевую воду
16:37
Шоу-бизнес
Катя Гордон рассказала, как исправить «служащую силам зла» Собчак
16:36
Политика
В МИД Эстонии вызвали российского посла Петрова
16:36
Армия
Замглавы МО РФ Евкуров в Белоруссии проверил места проведения учений «Запад-2021»
16:34
Политика
Не климатом единым: как отреагировала Москва на «Керри-рейд»
16:33
Весь мир
США не могут договориться о создании военного плацдарма у границ Афганистана
16:31
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Бузовой хочет вернуться на «Дом-2»
Все новости

Лукашенко назначил замначальника Объединенного штаба ОДКБ

  /   Обновлено: 15 июля 2021 16:11
Политика
Лукашенко назначил замначальника Объединенного штаба ОДКБ
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 15 июля. Заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (​ОШ ОДКБ) стал генерал-майор Виктор Лисовский.

Такую информацию сообщили в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства подписал соответствующий указ 15 июля.

«Генерал-майор Сергей Куприк освобожден от должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ», — говорится в сообщении.

До назначения на новую должность Лисовский занимал пост начальника Военной академии Белоруссии.

Ранее Лукашенко и президент России Владимир Путин поручили правительствам стран разработать план по противодействию западным санкциям. Об этом они договорились на переговорах, которые недавно прошли в Санкт-Петербурге.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Лукашенко назначил замначальника Объединенного штаба ОДКБ
белоруссия лукашенко одкб
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru