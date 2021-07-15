Лукашенко назначил замначальника Объединенного штаба ОДКБ

Минск, 15 июля. Заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (​ОШ ОДКБ) стал генерал-майор Виктор Лисовский.

Такую информацию сообщили в пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства подписал соответствующий указ 15 июля.

«Генерал-майор Сергей Куприк освобожден от должности заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ», — говорится в сообщении.

До назначения на новую должность Лисовский занимал пост начальника Военной академии Белоруссии.

Ранее Лукашенко и президент России Владимир Путин поручили правительствам стран разработать план по противодействию западным санкциям. Об этом они договорились на переговорах, которые недавно прошли в Санкт-Петербурге.