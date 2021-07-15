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СМИ сообщают о 42 погибших во время наводнения в Германии
Происшествия
СМИ сообщают о 42 погибших во время наводнения в Германии
wikipedia.org  /  Stefan Malsch/CC BY-SA 3.0

Берлин, 15 июля. Сильное наводнение произошло на западе страны, по последним данным, погибли больше 40 человек, пишет издание Focus Online.

Так, тела жертв нашли в разных населенных пунктах федеральных земель Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Различные травмы получили около 70 человек. Сейчас пропавшими без вести считаются десятки людей. По последним данным, в городе Хаген стихия уничтожила несколько мостов.

На севере ЦАР проливные дожди спровоцировали сильное наводнение. Из-за затопления улиц разрушилось много домов. От наводнения пострадали жители Фух, Гобонго, Галабаджа, Малимака, Мискин и Дамала.

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