Шоураннер «Рика и Морти» мечтает о киноадаптации сериала от Зака Снайдера

Вашингтон, 15 июля. Шоураннер «Рика и Морти» Скотт Мардер признался, что хочет увидеть киноадаптацию мультсериала в исполнении американского режиссера Зака Снайдера.

В недавнем интервью, опубликованном на YouTube-канале Monsters and Critics, Мардер похвалил Снайдера за «Армию мертвецов» и «Лигу справедливости». Он с нетерпением ждет следующих работ режиссера и мечтает увидеть, как Снайдер смог бы превратить мультсериал в киношный формат.

Сам Зак Снайдер говорил, что не против заняться киноадаптацией «Рики и Морти». Но пока режиссер занят другими проектами, в частности, «Армией воров» — сиквелом «Армией мертвецов».

Кинорежиссер в начале месяца рассказал о своих творческих планах. Зак Снайдер планирует вместе с Netflix сделать фильм, основанный на «Звездных войнах».