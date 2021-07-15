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Шоураннер «Рика и Морти» мечтает о киноадаптации сериала от Зака Снайдера

  /   Обновлено: 15 июля 2021 15:47
Общество
Шоураннер «Рика и Морти» мечтает о киноадаптации сериала от Зака Снайдера
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 15 июля. Шоураннер «Рика и Морти» Скотт Мардер признался, что хочет увидеть киноадаптацию мультсериала в исполнении американского режиссера Зака Снайдера.

В недавнем интервью, опубликованном на YouTube-канале Monsters and Critics, Мардер похвалил Снайдера за «Армию мертвецов» и «Лигу справедливости». Он с нетерпением ждет следующих работ режиссера и мечтает увидеть, как Снайдер смог бы превратить мультсериал в киношный формат.

Сам Зак Снайдер говорил, что не против заняться киноадаптацией «Рики и Морти». Но пока режиссер занят другими проектами, в частности, «Армией воров» — сиквелом «Армией мертвецов».

Кинорежиссер в начале месяца рассказал о своих творческих планах. Зак Снайдер планирует вместе с Netflix сделать фильм, основанный на «Звездных войнах».

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кино снайдер рики и морти
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