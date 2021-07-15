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США не могут договориться о создании военного плацдарма у границ Афганистана

  /   Обновлено: 15 июля 2021 16:35
Весь мир
США не могут договориться о создании военного плацдарма у границ Афганистана
Федеральное агентство новостей  / 

Дипломаты США инициировали встречи с лидерами стран Центральной Азии, пытаясь найти место для создания военного плацдарм рядом с Афганистаном.

Однако до сих пор государства региона не дали разрешение разместить у себя американские базы. Это создает резкий контраст с ситуацией 2001 года, когда некоторые из этих стран предоставили США возможность использовать их территории для удара по террористам «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) после теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

Несколько американских дипломатов считают, что непостоянство позиции Соединенных Штатов в региональных и мировых событиях наряду с рядом провалов американцев в афганском конфликте вызвали недоверие к этой стране как к надежному долгосрочному партнеру.

Бывший посол Соединенных Штатов в Узбекистане Джон Хербст причиной подрыва авторитета США назвал неудачи их войск в Афганистане, а также участие в боевых действиях против сил «Талибана»1 (запрещено в РФ) после ликвидации большей части «Аль-Каиды».

«Хочу пояснить, что сам я вижу ценность американской базы в Центральной Азии, но не уверен, что эту ценность видят государства этого региона», — пояснил Хербст.

Похожей позиции придерживается экс-сотрудник Агентства США по международному развитию в Центральной Азии Дженнифер Брик Муртазашвили. По ее мнению, республики бывшего СССР, граничащие с Афганистаном, в течение многих лет наблюдали за активными попытками Америки построить здесь демократию. Затем, в годы президентства Барака Обамы, эти стремления начали угасать, а в эпоху Дональда Трампа практически сошли на нет.

«Я думаю, что это продемонстрировало бесцельность политики США», — сказала она, добавив, что у Соединенных Штатов давно нет «ни сильной стратегии, ни сильного присутствия» в Центральной Азии.

Дипломатические усилия талибов

При этом руководство «Талибана» в рамках дипломатической миссии посетило столицы стран региона и Москву, заверив их правительства в стремлении к миру, стабильности и развитию торговли, какими бы ни были результаты конфликта с Кабулом.

Однако администрация президента США Джо Байдена выражает опасения, что талибы могут вновь предоставить в Афганистане площадки для других террористических организаций, которые представляют угрозу для международного сообщества.

Соединенные Штаты могут проводить наступательные и контртеррористические операции в регионе, используя в качестве плацдарма авианосные корабельные группировки в Персидском заливе. Тем не менее размещение баз на территории стран вблизи Афганистана повысит эффективность таких мероприятий, а также упростит ведение разведки.

По этой причине руководство США активно контактирует со странами Центральной Азии по этому вопросу.

Поиски плацдарма

Ранее администрация Байдена пригласила в Вашингтон министров Узбекистана и Таджикистана для обсуждения этих вопросов.

Также советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалли возглавила делегацию американских дипломатов на конференции в столице Узбекистана. В ней примут участие президенты и министры иностранных дел ряда региональных держав, которые также озабочены возможными последствиями вывода войск НАТО из Афганистана.

В частности, Узбекистан ранее договорился о помощи со стороны афганского правительства в завершении строительства железной дороги в морские порты Пакистана через Афганистан, однако талибы в ходе визита также выразили готовность поддержать проект. На этом фоне узбекское руководство с осторожностью отнеслось к запросу США, обосновав отказ законом о запрете размещения иностранных военных баз на своей территории, подчеркнув при этом позитивное отношение Ташкента к Вашингтону.

Пока страны региона наблюдают, выполнят ли талибы обещания о добрососедстве и сотрудничестве, если одержат победу в афганском конфликте. В противном случае они могут пересмотреть свою позицию касательно дальнейших отношений с США.

Ситуация внутри Афганистана

Тем временем вооруженный конфликт между Кабулом и талибами продолжается.

Сообщается о переброске подразделений специального назначения афганской армии в осажденный боевиками город Газни, центр одноименной провинции, имеющий важное значение для обеих сторон. Через него проходит дорога из Кабула в Пакистан через Кандагар, куда сейчас также введены части спецназа.

По различным оценкам, «Талибан» в настоящее время контролирует уже около 50–60% территории страны. 15 июля движением было выдвинуто предложение о трехмесячном перемирии в обмен на освобождение из тюрем семи тысяч своих боевиков, что официальный представитель афганского правительства на переговорах в Дохе назвал «серьезным требованием».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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