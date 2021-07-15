США не могут договориться о создании военного плацдарма у границ Афганистана

Дипломаты США инициировали встречи с лидерами стран Центральной Азии, пытаясь найти место для создания военного плацдарм рядом с Афганистаном.

Однако до сих пор государства региона не дали разрешение разместить у себя американские базы. Это создает резкий контраст с ситуацией 2001 года, когда некоторые из этих стран предоставили США возможность использовать их территории для удара по террористам «Аль-Каиды»1 (запрещена в РФ) после теракта 11 сентября в Нью-Йорке.

Несколько американских дипломатов считают, что непостоянство позиции Соединенных Штатов в региональных и мировых событиях наряду с рядом провалов американцев в афганском конфликте вызвали недоверие к этой стране как к надежному долгосрочному партнеру.

Бывший посол Соединенных Штатов в Узбекистане Джон Хербст причиной подрыва авторитета США назвал неудачи их войск в Афганистане, а также участие в боевых действиях против сил «Талибана»1 (запрещено в РФ) после ликвидации большей части «Аль-Каиды».

«Хочу пояснить, что сам я вижу ценность американской базы в Центральной Азии, но не уверен, что эту ценность видят государства этого региона», — пояснил Хербст.

Похожей позиции придерживается экс-сотрудник Агентства США по международному развитию в Центральной Азии Дженнифер Брик Муртазашвили. По ее мнению, республики бывшего СССР, граничащие с Афганистаном, в течение многих лет наблюдали за активными попытками Америки построить здесь демократию. Затем, в годы президентства Барака Обамы, эти стремления начали угасать, а в эпоху Дональда Трампа практически сошли на нет.

«Я думаю, что это продемонстрировало бесцельность политики США», — сказала она, добавив, что у Соединенных Штатов давно нет «ни сильной стратегии, ни сильного присутствия» в Центральной Азии.

Дипломатические усилия талибов

При этом руководство «Талибана» в рамках дипломатической миссии посетило столицы стран региона и Москву, заверив их правительства в стремлении к миру, стабильности и развитию торговли, какими бы ни были результаты конфликта с Кабулом.

Однако администрация президента США Джо Байдена выражает опасения, что талибы могут вновь предоставить в Афганистане площадки для других террористических организаций, которые представляют угрозу для международного сообщества.

Соединенные Штаты могут проводить наступательные и контртеррористические операции в регионе, используя в качестве плацдарма авианосные корабельные группировки в Персидском заливе. Тем не менее размещение баз на территории стран вблизи Афганистана повысит эффективность таких мероприятий, а также упростит ведение разведки.

По этой причине руководство США активно контактирует со странами Центральной Азии по этому вопросу.

To keep an eye on the Taliban in the northern border of Afghanistan both #USA and #Uzbekistan need each other’s unconditional support and cooperation. US might even seek help in creating a base in UZBEKISTAN https://t.co/JO14mlgVBg — Zabihullah Noori (@ZNoori) July 2, 2021

Поиски плацдарма

Ранее администрация Байдена пригласила в Вашингтон министров Узбекистана и Таджикистана для обсуждения этих вопросов.

Также советник президента США по внутренней безопасности Элизабет Шервуд-Рэндалли возглавила делегацию американских дипломатов на конференции в столице Узбекистана. В ней примут участие президенты и министры иностранных дел ряда региональных держав, которые также озабочены возможными последствиями вывода войск НАТО из Афганистана.

В частности, Узбекистан ранее договорился о помощи со стороны афганского правительства в завершении строительства железной дороги в морские порты Пакистана через Афганистан, однако талибы в ходе визита также выразили готовность поддержать проект. На этом фоне узбекское руководство с осторожностью отнеслось к запросу США, обосновав отказ законом о запрете размещения иностранных военных баз на своей территории, подчеркнув при этом позитивное отношение Ташкента к Вашингтону.

Pakistan and Uzbekistan deny any US military base for Afghan mission

- Pakistan's Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi made the remarks to reporters in Islamabad, explaining that his government has...https://t.co/RlZbQ0X7OM — Pakistan Defence ???????? (@defence_pk) May 13, 2021

Пока страны региона наблюдают, выполнят ли талибы обещания о добрососедстве и сотрудничестве, если одержат победу в афганском конфликте. В противном случае они могут пересмотреть свою позицию касательно дальнейших отношений с США.

Ситуация внутри Афганистана

Тем временем вооруженный конфликт между Кабулом и талибами продолжается.

Сообщается о переброске подразделений специального назначения афганской армии в осажденный боевиками город Газни, центр одноименной провинции, имеющий важное значение для обеих сторон. Через него проходит дорога из Кабула в Пакистан через Кандагар, куда сейчас также введены части спецназа.

Hundreds of NDS special forces arrive in Ghazni province to join operations against Taliban: officials pic.twitter.com/sL9OrNIOHv — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) July 15, 2021

По различным оценкам, «Талибан» в настоящее время контролирует уже около 50–60% территории страны. 15 июля движением было выдвинуто предложение о трехмесячном перемирии в обмен на освобождение из тюрем семи тысяч своих боевиков, что официальный представитель афганского правительства на переговорах в Дохе назвал «серьезным требованием».

1 Организация запрещена на территории РФ.