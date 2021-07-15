Минсельхоз распределил все субсидии на перевозку продукции АПК

Москва, 15 июля. Государственные субсидии на транспортировку продовольствия исчерпаны в России в этом году.

Лимиты по господдержке были сокращены, а процедура получения льгот на транспортировку продукции агропромышленного комплекса упрощена. Это повлияло на досрочное использование всех субсидий. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минсельхозом России предусматривалось выделение 3 млрд рублей, которые компании использовали ко 2 июля. Эксперты считают, что сложившаяся ситуация может снизить рентабельность поставок за рубеж.

Отмечается, что вся денежная сумма была распределена между 611 заявками. Представители ведомства указывают, что в прошлом году программа позволила освоить 4,1 млрд рублей, а в 2021 году предполагалось выделение 6 млрд рублей. Однако 3 млрд рублей из запланированных трат было использовано для ценового регулирования на внутреннем рынке.

Интервенционный фонд с запасами белого сахара и муки ранее предложили создать в министерстве сельского хозяйства страны.