Министр спорта РФ Олег Матыцин: никто наш флаг и гимн не отнимет

В ходе рабочей поездки во Владивосток 14 июля министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что запрет выступать с государственным флагом и гимном не сказался на настроении олимпийцев.

«Наша задача, как министерства и как министра, сделать максимально возможным все, чтобы вы чувствовали себя комфортно, чтобы максимально проявили все, к чему готовились эти очень тяжелые пять лет. Потому что вы уже многое преодолели, уже завоевали право выступления в Токио. <…> Я абсолютно уверен, что никто наш флаг и гимн у нас не отнимет. Здесь, на территории России, будем делать все возможное, чтобы вас поддержать. И вижу, как президент Российской Федерации переживает, все правительство переживает за нашу сборную команду. Поэтому мы в вас верим. Дай Бог удачи вам, сил, здоровья», — заявил чиновник.

Матыцин также добавил, что сам не поедет на Олимпийские игры в связи с ограничением участия правительства, но «душой будет там».

Напомним, Олимпиада и Паралимпиада в Токио из-за пандемии COVID-19 пройдут с 23 июля по 8 августа без участия иностранных болельщиков. Российские спортсмены не смогут выступать на Играх под флагом страны в связи с решением Спортивного арбитражного суда до 16 декабря 2022 года. Россиянам также запрещено использовать гимн РФ в качестве музыкального сопровождения.