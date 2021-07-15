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Прибывшую на «Славянский базар» Аниту Цой сфотографировали без косметики и парика

  /   Обновлено: 15 июля 2021 15:38
Шоу-бизнес
Прибывшую на «Славянский базар» Аниту Цой сфотографировали без косметики и парика
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Витебск, 15 июля. Известная певица Анита Цой, прибывшая в Витебск на фестиваль «Славянский базар», появилась на публике в максимально естественном образе.

Исполнительницы приехала в Белоруссию на поезде, поэтому журналистам удалось застать ее на перроне. Сотрудники СМИ ждали Цой около десяти минут, поскольку директор артистки пошел в вагон предупредить ее о стоящих возле поезда репортерах.

Несмотря на внимание со стороны прессы, певица не стала делать макияж и укладку. Артистка вышла на перрон в легком костюме, поверх которого накинула синюю парку. Кроме того, Цой предварительно надела темные очки и бейсболку, однако журналисты все равно заметили, что в жизни она носит короткую стрижку. Оказалось, что роскошные золотистые локоны, с которыми обычно видят певицу — это парик.

Репортерам удалось сфотографировать звезду без косметики и парика. Снимки с исполнительницей, прибывшей на «Славянский базар», опубликовали на kp.ru.

Помимо Аниты Цой, на белорусский фестиваль приехали многие российские звезды. Например, для гостей мероприятия выступят Стас Пьеха, Николай Басков, Лариса Долина и Елена Ваенга.

Анита Цой перенесла коронавирус в прошлом году. Исполнительница признавалась, что долго восстанавливалась после болезни, и у нее даже возникли проблемы в интимной жизни.

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цой певица славянский базар
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