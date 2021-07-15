Экс-глава МВД Украины оконфузился из-за ошибки в названии страны

Киев, 15 июля. Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков допустил ошибку в написании названия страны. Его пост опубликован в Facebook.

Аваков оконфузился, с ошибкой написав «СлаваУкраїне!» в социальной сети. На снимке экс-министр внутренних дел Украины держит руку на сердце. Когда пользователи Сети указали Авакову на орфографическую ошибку, он исправил запись на «СлаваУкраїні!», но пробел между словами так и не поставил.

Ранее сообщалось, что украинцы неоднократно требовали увольнения Авакова, и Верховная рада утвердила отставку главы МВД Украины. За его увольнение проголосовал 291 депутат. Уточним, что причины отставки Авакова не называются.