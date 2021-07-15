«Очкарики» и юнцы будут обезоружены: о плюсах и минусах поправок к закону об оружии

Об ужесточении условий приобретения и хранения оружия заговорили после трагедии, произошедшей в казанском лицее 11 мая. Поправки в закон об оружии были внесены уже 28 июня этого года. Какие поправки вполне обоснованы, а какие требуют доработки, объяснил главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев в ходе брифинга, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Поправки, усложняющие покупку оружия и ужесточающие условия владения им, пока не вступили в силу. Принципиально важная часть поправок, касающаяся полуавтоматических ружей и оружия со сверловкой «Ланкастер» или «Парадокс», вступит в силу с 1 января 2022 года, уточнил Михаил Дегтярев. Остальные начнут действовать позже — со 2 июня следующего года.

«Как видим, еще есть время приобрести гладкоствольное полуавтоматическое оружие по первой лицензии и оружие со сверловкой «Ланкастер» или «Парадокс». Что касается принятых изменений: наиболее безобидное и понятное — повышении возрастного ценза для «первоходов» с 18 лет до 21 года», — сказал Дегтярев.

Эксперт считает эту меру оправданной. По его мнению, в современном обществе существует проблема излишней инфантильности. Зачастую восемнадцатилетние молодые люди не понимают, что такое ответственность. Данная поправка не касается граждан, прошедших срочную службу, и спортсменов, отметил Дегтярев.

До вступления поправок в силу появятся дополнительные акты и регламенты, чтобы отрегулировать законодательство, уверен эксперт. Поскольку те же изменения, касающиеся ограничений на владение оружием граждан с судимостью, требуют дополнительных разъяснений и доработки.

«Это дикость, здесь настолько непонятно все, что сложно комментировать. Существуют правонарушения, за которые предоставлен широкий диапазон наказаний: от административного штрафа до административного ареста. Так вот, новые поправки выравнивают эти наказания. Формулировка гласит: «где предусмотрен административный арест». Именно «не подвергался», а «предусмотрен». И таких статей 29, включая неоплату административного штрафа. Получается, если вы по каким-то причинам не оплатили вовремя штраф, вы не сможете получить лицензию», — пояснил гость студии.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Непонятная ситуация и с обязательной регистрацией списанного охолощенного оружия. С одной стороны, это правильно. Ведь его переделывают, и оружие уходит в криминал. С другой — проконтролировать регистрацию всего охолощенного оружия невозможно, считает Дегтярев.

«Я противник принятия законов, которые невозможно соблюсти и проконтролировать. На руках у граждан десятки тысяч охолощенного оружия. Как будет осуществляться обратная сила закона, я не представляю. Как можно заставить или на что можно надавить, чтобы люди зарегистрировали его. Огромная часть оружия была подарена людям, некоторые даже не понимают, что это подаренное охолощенное ружье, например, попадает под категорию оружия», — прокомментировал спикер.

Вопросы, по его мнению, вызывает также изменение прохождения медкомиссии, в частности, касательно ограничения по зрению. В изменениях забыли прописать пункт о средствах коррекции зрения. Нет смысла в лишении права владеть оружием человека в очках или линзах, уверен эксперт. По его убеждению, недоработки и путаница в изменениях законодательства — результат спешки, в которой готовились документы.