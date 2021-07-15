Агутин рассказал, чего не хватило Лазареву для победы на Евровидении

Москва, 15 июля. Певец Сергей Лазарев подготовил очень серьезное шоу для песенного конкурса «Евровидение», но ему не хватило «прикола», заявил музыкант Леонид Агутин.

Сергей Лазарев дважды пытался покорить Евровидение, но оба раза удостаивался только бронзы. Два года назад он ехал в Тель-Авив с уверенностью в победе.

Агутин, комментируя проигрыш известного артиста, отметил, что на Евровидении должно быть сочетание остроумного решения и профессионального исполнения. По его мнению, выступление россиянина было очень серьезным, пишет Teleprogramma.pro.

«Серега Лазарев очень профессиональный человек, большой трудяга, хорошо все делает. И номер у него был шикарный, и спел хорошо, но немного не хватало прикола, все очень серьезно», — сказал Агутин в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом у Манижи, которая представляла Россию на конкурсе в этом году, «прикол» в выступлении наоборот был. А вот дожать историю в музыкальном плане она не смогла, считает певец.

Евровидение, которого не было в 2020 году из-за пандемии коронавируса, в этом году проходило в Роттердаме. На международном песенном конкурсе от России выступала Манижа с песней Russian Woman. Она заняла девятое место. Лидером оказалась итальянская группа Måneskin.