Средний размер ипотечного кредита в России достиг рекордных значений

Москва, 15 июля. Средний чек ипотечного кредита в РФ впервые превысил 3 млн рублей. Об этом свидетельствуют материалы исследования Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В июне россияне в среднем получили от банков ипотечный кредит в объеме 3,02 млн рублей. Это на 5% выше показателей за май (2,89 млн рублей), передает РБК.

С начала 2021 года размер кредитов возрос на 652 тысячи рублей, подорожав почти на треть (+27%), указывается в исследовании ОКБ. Наряду с ростом ипотечных сумм заметно изменились и сроки кредитования, отметил глава ОКБ Артур Александрович. Так, за июнь срок в среднем повысился на три месяца, до 18 лет и восьми месяцев.

При этом программа льготной ипотеки оказала на стоимость жилья в стране не такое заметное влияние, как пандемия коронавируса. Такое заявление озвучил вице-премьер Марат Хуснуллин.