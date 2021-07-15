В Госдуме требуют заблокировать вебинары НПО США по подготовке агентов влияния в РФ

Представители Госдумы в рамках мониторинга информационного пространства на предмет зарубежного влияния на выборы в России обнаружили вебинары американского Национального демократического института международных отношений (NDI) о подготовке агентов влияния для продвижения в органы власти в РФ. Об этом журналистам сообщил председатель парламентской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает ФАН.

«Американская неправительственная организация NDI, которая признана в России нежелательной и финансируется из бюджета США на территории нашей страны через интернет, транслирует вебинары, основа которых связана с вмешательством в наш избирательный процесс, — рассказал Пискарев. — Мы приняли решение все эти материалы направить в адрес генерального прокурора и в адрес Роскомнадзора, чтобы они приняли меры по блокировке этих материалов в соответствии с законом».

По словам депутата, кроме вебинаров этой же организацией были проведены очные семинары для жителей Санкт-Петербурга в Финляндии, на которых велась подготовка так называемых агентов влияния для участия в выборах и продвижения в органы власти. Члены комиссии проводили мониторинг в рамках исполнения вступивших в силу 9 июля поправок в закон № 115-ФЗ о запрете на участие в деятельности нежелательных иностранных организаций и в закон № 272-ФЗ о прозрачности иностранного финансирования внутриполитической деятельности в РФ.

«Полномочия депутатов истекают в сентябре. До этого момента члены комиссии продолжат отслеживать, что происходит в нашем избирательном процессе, — добавил Пискарев. — Мы хотим защитить наших граждан от влияния извне, чтобы они принимали решение на основе своего собственного волеизъявления, а не на основе изъявлений других стран и руководителей других стран».

По озвученной главой комиссии информации, представители американской организации инструктируют участников вебинаров по вопросам использования соцсетей, проведения информационных и избирательных кампаний. Кроме того, они учатся организовывать незаконные протестные акции и информационные провокации. С участниками одного из вебинаров даже обсуждали возможность применения опыта боевиков Майдана на территории России.