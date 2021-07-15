Минфин России поднимет экспортную пошлину на нефть

Москва, 15 июля. Согласно информации Минфина РФ, нефтяная пошлина в стране вырастет на 6,3 доллара в августе.

Сейчас экспортная нефтяная пошлина в России равняется 61,5 доллара за тонну. Предполагается, что с 1 августа ее размер достигнет 67,8 доллара за тонну. Об этом пишет «Интерфакс».

Стоимость нефти сорта Urals на промежутке с 15 июня по 14 июля примерно равнялась 73,6 доллара за баррель. Тонна данной марки реализовывалась по цене в 537,5 доллара.

Ожидается, что пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до 20,3 доллара за тонну. Квота на темные нефтепродукты повысится до 67,8 доллара, а экспортные пошлины на товарный бензин составят 20,3 доллара.

Сжиженный газ обложат пошлиной в 9 долларов, а чистые фракции сжиженных углеводородных газов — в 7,2 доллара. Налог на кокс также поднимется и составит 4,4 доллара. При этом налоговую нагрузку на предприятия по производству угля пока что предлагается на повышать.