Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
15 июля 16:47
16:46
Политика
Алексей Журавле взял под контроль проблему загрязнения Листвяничного залива
16:43
Общество
Российский бизнесмен подарил Донецку уникальную коллекцию сирени
16:38
Общество
Ливни и грозы придут в Петербург в ближайшие три часа
16:37
Весь мир
Мигрантов в Ливии подвергают сексуальному насилию в обмен на питьевую воду
16:37
Шоу-бизнес
Катя Гордон рассказала, как исправить «служащую силам зла» Собчак
16:36
Политика
В МИД Эстонии вызвали российского посла Петрова
16:36
Армия
Замглавы МО РФ Евкуров в Белоруссии проверил места проведения учений «Запад-2021»
16:34
Политика
Не климатом единым: как отреагировала Москва на «Керри-рейд»
16:33
Весь мир
США не могут договориться о создании военного плацдарма у границ Афганистана
16:31
Шоу-бизнес
Бывший возлюбленный Бузовой хочет вернуться на «Дом-2»
Все новости

Минфин России поднимет экспортную пошлину на нефть

  /   Обновлено: 15 июля 2021 15:24
Экономика
Минфин России поднимет экспортную пошлину на нефть
Global Look Press  /  Jim West / imageBROKER.com

Москва, 15 июля. Согласно информации Минфина РФ, нефтяная пошлина в стране вырастет на 6,3 доллара в августе.

Сейчас экспортная нефтяная пошлина в России равняется 61,5 доллара за тонну. Предполагается, что с 1 августа ее размер достигнет 67,8 доллара за тонну. Об этом пишет «Интерфакс».

Стоимость нефти сорта Urals на промежутке с 15 июня по 14 июля примерно равнялась 73,6 доллара за баррель. Тонна данной марки реализовывалась по цене в 537,5 доллара.

Ожидается, что пошлина на светлые нефтепродукты и масла увеличится до 20,3 доллара за тонну. Квота на темные нефтепродукты повысится до 67,8 доллара, а экспортные пошлины на товарный бензин составят 20,3 доллара.

Сжиженный газ обложат пошлиной в 9 долларов, а чистые фракции сжиженных углеводородных газов — в 7,2 доллара. Налог на кокс также поднимется и составит 4,4 доллара. При этом налоговую нагрузку на предприятия по производству угля пока что предлагается на повышать.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Минфин России поднимет экспортную пошлину на нефть
нефть экспортная пошлина Минфин России
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru