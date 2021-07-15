Сын погибшего при крушении Ан-26 бортмеханика Завгарова приехал домой

Прошло ровно девять дней с момента трагедии в Палане. Тогда в камчатском поселке разбился пассажирский самолет Ан-26. На борту было 22 человека и шесть членов экипажа. Никто не выжил. Лайнер разбился о скалу.

С самого момента трагедии ФАН находится на постоянной связи с Максимом Завгаровым — он сын бортмеханика, который был в тот роковой день в самолете. Рюстем Завгаров — опытный член экипажа, летал около 30 лет. В авиацию пришел сразу после института.

У Рюстема Дулкыновича есть и дочь, она живет на Камчатке, а вот сын — в Москве. После трагедии он отправился в родной регион, чтобы поддержать близких и дождаться проведения экспертизы останков. На это, правда, времени потребуется много. А пока он посещает знакомые, любимые места, делится увиденным с подписчиками в социальных сетях. Камчатка приняла его, но этого мало, ведь самого дорогого человека уже не вернуть. Обнять отца, к сожалению, он уже не сможет.

Одна из читательниц ФАН выразила соболезнование Максиму. Она рассказала, как познакомилась с его отцом, и поделилась своими эмоциями.

«Искренне соболезную вашему горю, такой тяжелой утрате… Рюстем Завгаров был очень добрым и отзывчивым человеком. Мы познакомились в 1990 году, он участвовал в спасательной операции 1989 года, когда на Ааге разбился Ан-26. Там был мой муж. В 1990 году мы улетали на материк с дочкой, вышли на Рюстема. Он тогда стихи написал по поводу трагедии. Он помог нам, рассказал, как и что они видели с ребятами на месте падения. Для нас каждая мелочь важна была, ты меня понимаешь... Твой отец познакомил нас с ребятами. Помню Панюхина, старшего лейтенанта, Мишу Журавского, капитана, и, конечно, твоего папу. За то внимание к нам, за то добро, что они сделали для нас, буду помнить до конца дней своих. Светлая память Рюстему и всем, кто был с ним в этом последнем его полете! Вечная память!» — обратилась к Максиму Завгарову читательница ФАН Валентина.

Добавим, что экспертиза первых останков, найденных после крушения Ан-26, займет примерно полтора месяца. Одной из основных версий трагедии, которая рассматривается на данный момент, считается ошибка экипажа.

ФАН публиковал фото с места крушения самолета. Кадры появились в распоряжении редакции на следующий день после трагедии.