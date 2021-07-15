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Призер чемпионатов мира и Европы Роббен завершил спортивную карьеру
Спорт
Призер чемпионатов мира и Европы Роббен завершил спортивную карьеру
Global Look Press  /  via www.imago-images.de/www.imago-images.de

Амстердам, 15 июля. Экс-полузащитник лондонского «Челси» и сборной Нидерландов Арьен Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры.

Чемпион Англии, Испании, Германии и Нидерландов Арьен Роббен сообщил о завершении профессиональной карьеры. Об уходе из спорта 37-летний полузащитник проинформировал подписчиков в Instagram-аккаунте.

«Дорогие футбольные друзья, я принял решение завершить карьеру. Это очень тяжелый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку! Ваш Арьен», — написал Роббен.

Стоит отметить, что призер чемпионатов мира и Европы в составе сборной Нидерландов уже объявлял о завершении игровой карьеры. После этого Роббен вернулся в спорт и стал игроком «Гронингена», воспитанником которого он является. В прошлом сезоне полузащитник провел семь матчей чемпионата Нидерландов, отметившись двумя голевыми передачами.

Ранее президент РФС Александр Дюков рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера сборной России. Наставник будет готовить национальную команду к отборочным матчам ЧМ-2022.

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