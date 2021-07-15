Призер чемпионатов мира и Европы Роббен завершил спортивную карьеру

Амстердам, 15 июля. Экс-полузащитник лондонского «Челси» и сборной Нидерландов Арьен Роббен во второй раз объявил о завершении карьеры.

Чемпион Англии, Испании, Германии и Нидерландов Арьен Роббен сообщил о завершении профессиональной карьеры. Об уходе из спорта 37-летний полузащитник проинформировал подписчиков в Instagram-аккаунте.

«Дорогие футбольные друзья, я принял решение завершить карьеру. Это очень тяжелый выбор. Хочу поблагодарить всех за теплоту и поддержку! Ваш Арьен», — написал Роббен.

Стоит отметить, что призер чемпионатов мира и Европы в составе сборной Нидерландов уже объявлял о завершении игровой карьеры. После этого Роббен вернулся в спорт и стал игроком «Гронингена», воспитанником которого он является. В прошлом сезоне полузащитник провел семь матчей чемпионата Нидерландов, отметившись двумя голевыми передачами.

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