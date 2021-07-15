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Пенсионерка зарезала своего молодого друга в Югре за то, что тот ее объедал
Происшествия
Пенсионерка зарезала своего молодого друга в Югре за то, что тот ее объедал
pixabay.com  / 

Ханты-Мансийск, 15 июля. Пенсионерка убила своего друга за то, что тот много кушал и ничего не предоставлял взамен. Как стало известно ФАН, подозреваемая пыталась скрыть преступление неординарным способом.

В органы полиции города Пыть-Ях 13 июля обратилась 68-летней местная жительница, которая сообщила, что обнаружила в своей квартире изрезанное тело мужчины. Она пыталась доказать следователям СКР, что умерший пришел к ней в гости с тяжелыми телесными повреждениями и скончался. Однако правоохранители не поверили словам хозяйки квартиры и спустя непродолжительное время вывели ее на чистую воду.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Умышленное убийство». Под тяжестью улик злоумышленница созналась в содеянном и задержана по подозрению в совершении преступления», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре Денис Волощенко.

Силовики выяснили, что подозреваемая в быту не отличалась примерным поведением и была склонна к употреблению спиртных напитков.

«С погибшим 41-летним мужчиной она познакомилась некоторое время назад во время праздничного застолья у друзей, — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах. — Женщине сразу понравился новый приятель и она стала приглашать его в гости на дружеские посиделки. Однако потерпевший, не имевший постоянного заработка, приходил к даме всегда с пустыми руками и уделял больше внимания спиртным напиткам и закуске, чем самой хозяйке квартиры».

Такое развитие событий не нравилось пенсионерке. Она иногда стала высказывать по этому поводу претензии.

«В день трагедии пострадавший решил наведаться на огонек к сердобольной даме и снова пришел к ней с пустыми рукам. Хозяйка квартиры накрыла стол, а в ходе злоупотребления спиртным стала выговаривать своему гостю, что он ведет паразитический образ жизни. Она также сказала, что и так иногда голодает, а мужчина поедает ее небольшие запасы».

Гость пытался оправдаться тем, что у него трудная жизненная ситуация, и обещал, что вскоре изменит свое положение к лучшему. Однако эти отговорки не помогли спасти ему жизнь. По версии следствия, подозреваемая схватила нож и нанесла мужчине около шести смертельных ранений.

Сейчас пенсионерка находится в местном изоляторе временного содержания. Если вина пожилой женщины будет доказана в суде, то ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Отметим, ранее она привлекалась к уголовной ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений своему сожителю в 2011 году. Кроме того, за последнее время женщина несколько раз подвергалась административной ответственности за пьянку и другие правонарушения.

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Все новости / Происшествия / Пенсионерка зарезала своего молодого друга в Югре за то, что тот ее объедал
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