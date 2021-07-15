Не климатом единым: как отреагировала Москва на «Керри-рейд»

Спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри прилетел в Москву, где провел переговоры с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в этой связи заявила следующее:

«Сфера его (Керри. — Прим. ФАН) ответственности — климат. На этом сконцентрированы его переговоры и обсуждения».

А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала понять, что заокеанский гость — не та фигура, с которой нельзя касаться проблем, например, политического или экономического климата в международных и российско-американских отношениях. Даже наоборот.

О том же говорит и список отечественных контрагентов Джона Керри. В числе оказались не только вице-премьер РФ по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко, но и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, спецпредставители президента РФ по вопросам климата Руслан Эдельгериев и по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс, а также неназванные поименно «представители крупного российского бизнеса». Кроме того, с Керри по телефону пообщался и Владимир Путин.

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Как было отмечено в соответствующем сообщении на сайте Кремля, климатическая проблематика — одна из областей, где у России и США налицо как общие интересы, так и близкие подходы. Сюда входят природоохранное взаимодействие в Арктике, деполитизация целей Парижского соглашения, учет национальных приоритетов при декарбонизации.

Но личной встречи спецпосланника президента США Джо Байдена с российским лидером на этот раз не произошло. Это указывает на актуальный статус для Кремля не только этого «американского политического тяжеловеса», но и Штатов в целом. И этот статус — паритетный. Не менее, но и не более того.

Все нынешние возможности и былые регалии Джона Керри при этом российской стороной учитываются, но выносятся за скобки официального протокола. Что еще раз указывает на принципиально новый баланс сил между Москвой и Вашингтоном.

Кстати, именно Керри был тем американским политиком, который определял формат новой власти в Киеве. Это он на мюнхенской конференции по международной безопасности 1 февраля 2014 года демонстративно встретился с лидерами Евромайдана, впервые представив в этом качестве будущего президента Украины Петра Порошенко, заменившего лидера «Свободы» Олега Тягнибока. Не будем забывать и о том, что Германия и Франция, взявшие на себя роль гарантов соглашения между президентом Украины Виктором Януковичем и представителями украинской оппозиции 21 февраля 2014 года, по требованию Вашингтона умыли руки во время начавшегося в тот же день госпереворота. Как раз 12 июля, в первый день визита Керри в Москву, Путин опубликовал свою статью «Об историческом единстве русских и украинцев».

А буквально на следующий день, 13 июля, подал в отставку со своего поста (занимавший его с 2014 года) министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он обладал реальным силовым ресурсом и при помощи различных националистических структур держал под контролем «улицу» крупнейших украинских городов, включая столицу, что было неоднократно доказано и при Порошенко, и при Владимире Зеленском. Его называли главным претендентом на роль внелегитимного диктатора Украины, если ситуация там начнет выходить из-под контроля.

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Говорят, что отставка Авакова произошла с подачи и под давлением его давнего приятеля и делового партнера Джорджа Кента — нового посла США в Киеве. Как бы то ни было, Арсен Борисович теперь официально вне игры, а это может стать триггером лавинной дестабилизации политической системы в «стране 404». Случайны ли такие совпадения? Вряд ли.

И если продолжать тему непрофильных интересов американского визитера, то нельзя обойти его встречу с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, отвечающим в кабинете Михаила Мишустина за всю российскую «цифру». В последнее время Белый дом активно продвигает и выдвигает на первый план тему «русских хакеров», якобы вовсю атакующих Америку и другие страны коллективного Запада.

Так, например, действующий госсекретарь США Энтони Блинкен заявил:

«В ходе нашего взаимодействия с Россией наш сигнал ясен: страны, укрывающие киберпреступников, несут ответственность за принятие мер. Если они этого не сделают — мы сделаем».

Иными словами, официальный Вашингтон претендует на то, чтобы полностью контролировать мировое киберпространство и диктовать в нем свои правила, выступая одновременно и обвинителем, и судьей, и исполнителем наказаний. Вряд ли Керри в Москве мог транслировать какую-то принципиально иную точку зрения, пытаясь найти условия, на которых можно будет навязать ее российской стороне.

В американском бизнес-словаре есть термин «керри-трейд» (carry trade), которым обозначают валютные операции, прибыль в которых получается за счет процентного арбитража — займа в одной валюте, желательно «долгого», под низкий процент, и обмена полученной суммы на другую валюту, в которой предоставляются займы под высокий процент и на более короткие сроки. Хотя фамилия Джона Керри (Kerry) пишется иначе, чем слово carry, но по-русски они звучат одинаково. И то, с чем сейчас бывший госсекретарь приезжал в Москву, похоже, является типичным «керри-трейдом» — вернее, «Керри-рейдом», попыткой «купить Манхэттен за бусы» или «на грош пятаков». Но с Россией такие фокусы проходить не должны.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Три и даже четыре дня переговоров (визит проходил 12-15 июля) — это немало и этого вполне достаточно для предварительного обсуждения и общего решения весьма широкого круга проблем (столько же длилась, например, Тегеранская конференция 28 ноября — 1 декабря 1943 года). Но за «Тегераном» должна (или не должна, но это уже совсем другая история) следовать «Ялта». А иначе нет смысла огород городить. Разве что ради выигрыша во времени. Которое сейчас работает вовсе не на Америку.