Поклонников ужаснуло видео с последнего концерта МакSим

Москва, 15 июля. Видео с последнего концерта певицы МакSим (Марина Максимова), который она дала перед госпитализацией, появилось в Сети. Поклонники исполнительницы ужаснулись от этих кадров.

Артистка выступила на праздновании Дня России в Казани 12 июня. Как сообщала МакSим в Instagram, на сцене она пела с температурой 39 градусов, из-за чего в Сети потом писали, что на концерте певица выглядела уставшей.

Через несколько дней после выступления исполнительницу хита «Знаешь ли ты» госпитализировали, а затем ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Уже месяц МакSим борется за жизнь, а ее фанаты не перестают волноваться за любимую артистку. Поклонники до сих пор обсуждают видео с последнего концерта певицы, ужаснувшее многих из них.

«Это ужасно, бедная девочка, почему не отменили концерт?! Она себя здесь вообще добила»; «Господи, неужели никто не видел ее состояние?! Она еле поет, слова иногда съедает. Человек больной вышел на сцену и спел без фонограммы»; «Не могу смотреть на то, как Марина страдает на сцене»; «Видно, что ей плохо. Ужасно!» — написали комментаторы.

Ясновидящий Яромир Белый рассказал ФАН о ближайшем будущем МакSим. Он заверил, что певица обязательно поправится, но на сцену вернется не скоро.