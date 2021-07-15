Эфир: Как в этом году мусульмане будут отмечать Курбан-Байрам в России

В четверг, 15 июля, с 16:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит пресс-конференция, посвященная одному из главных мусульманских праздников — Курбан-байраму.

Второй год Курбан-байрам, день благодарственной жертвы, состоится в России с учетом санитарно-эпидемиологических ограничений. Это значит, что решение о возможности верующих собираться на коллективную молитву 20-22 июля принимается по согласованию с властями каждого региона.

В каких регионах местные власти позволят провести массовые мероприятия, а в каких запретят? Где верующие будут резать барашков и других жертвенных животных? Как долго будет длиться празднование и когда закончится? Возможно ли дистанционное жертвоприношение и молитва?

На эти и другие вопросы в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот» отвечает председатель централизованной религиозной организации Духовное управление мусульман Северо-Запада Мохаммед Хенни.