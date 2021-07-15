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В Челябинске после двух месяцев одиночества главу семейства впервые допустили к рысятам
Общество
В Челябинске после двух месяцев одиночества главу семейства впервые допустили к рысятам

В то время, когда некоторые родители скрываются от своих детей и выплаты алиментов, в Челябинском зоопарке впервые допустили папу-рысь Персея в вольер к его спутнице Пятнышку и детенышам, о встрече с которыми он долгое время мечтал.

Причина расставания родителей рысят достаточно серьезная. После рождения потомства глава семейства больше месяца жил отдельно, так как было необходимо дождаться первой вакцинации котят.

По словам сотрудников зоопарка, в дикой природе самцы принимают равное с мамой-рысью участие в кормлении и воспитании потомства. Персей и Пятнышко стали родителями почти два месяца назад. Мама-рысь переехала из Московского зоопарка в Челябинский в начале 2019 года в возрасте полутора лет. Персея же привезли из Ижевского зоопарка в сентябре того же года, когда будущему семьянину было всего четыре месяца.

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