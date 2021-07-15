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РФС назвал неудовлетворительным выступление сборной России на Евро-2020

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:53
Евро 2020
РФС назвал неудовлетворительным выступление сборной России на Евро-2020
instagram.com  /  @TeamRussia

Москва, 15 июля. Руководство Российского футбольного союза (РФС) в ходе заседания исполкома организации дало оценку выступлению национальной команды на Евро-2020.

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги состоявшегося 15 июля заседания исполнительного комитета организации. Он поблагодарил за работу Станислава Черчесова, который покинул сборную России после провала на Евро-2020, и оценил результаты выступления национальной команды на турнире.

«Тренировочный план был выполнен в полном объеме: Черчесов вместе со своим штабом ответственно подошел к исполнению своих обязанностей. Это факт. Результаты выступления неудовлетворительные, и это тоже факт», — подчеркнул президент РФС.

Сборная России по футболу одержала одну победу в трех матчах группового этапа Евро-2020. Этот результат не позволил национальной команде выйти в плей-офф континентального первенства.

Ранее экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин посетил спортивную школу «Байкал». В Иркутск его пригласил председатель партии «Родина» Алексей Журавлев.

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Все новости / Евро 2020 / РФС назвал неудовлетворительным выступление сборной России на Евро-2020
футбол рфс сборная россии итоги евро-2020
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