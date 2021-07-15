Приезд Керри в Москву свидетельствует о готовности США к компромиссам

Москва, 15 июля. Президент США Джо Байден неслучайно выбрал политика Джона Керри в качестве переговорщика с Россией. Это говорит об умеренности американских позиций и готовности США к компромиссам.

Спецпредставитель лидера США по климату Джон Керри находится в Москве с трехдневным визитом. Он способен самостоятельно принимать решения по основным вопросам и занимает не последнее место в иерархии глобалистов США, сообщили на сайте издания «Русские онлайн».

Положительным пунктом являются отношения Керри с главой МИД России Сергеем Лавровым и его позитивный настрой в диалоге с Москвой. Спецпредставитель американского лидера из числа тех политиков, которые считают необходимым сотрудничать с РФ.

По мнению авторов материала, визит Керри в Москву свидетельствует о конструктивной позиции Байдена и готовности США к компромиссам. Подтверждением тому являются и переговоры американского политика со спецпредставителем президента России по климату Русланом Эдельгериевым. Стороны обсудили вопросы экологической повестки.

Ранее стало известно, что лидер РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Джоном Керри. Собеседники также затронули тему климата.