В Германии рассказали, какой сигнал Россия получила от НАТО во время учений Sea Breeze

Берлин, 15 июля. Крупные учения НАТО в Черном море Sea Breeze — 2021 стали четким сигналом для России от НАТО, демонстрирующим отношение Запада к Москве, считают эксперты из Германии.

Страны Североатлантического альянса совместно с Украиной недавно провели масштабные военно-морские маневры Sea Breeze — 2021 в акватории Черного моря, напомнили авторы немецкого издания Business Insider. Эксперты рассказали, какой сигнал Россия получила от НАТО во время этих учений. Они подчеркнули, что в этом году мероприятие стало самым крупным за всю историю его проведения, причем в нем участвовали все черноморские государства кроме России. По словам журналистов, таким образом Запад дал явно понять, что считает Москву соперником в регионе.

Проведенные в Черном море маневры были контрпродуктивными, уверены эксперты. Они обратили внимание на то, что эти учения абсолютно никак не соотносятся со стратегическими интересами США. Авторы материала напомнили, что мероприятие состоялось всего через неделю после антироссийской провокации Лондона с участием эсминца HMS Defender, нарушившего морские границы РФ вблизи Крыма.

Главной задачей учений Sea Breeze — 2021 стала подготовка Запада к вооруженному противостоянию с Россией, о чем уже стало понятно на церемонии открытия, считают аналитики. Они указали на слова капитана ВМС США Кайла Гранта, который заявил, что маневры должны были продемонстрировать поддержку Украины со стороны НАТО, однако авторы статьи подчеркнули, что Киев не состоит в Альянсе и не должен в нем состоять в принципе, ввиду чего стратегическую важность Украины сильно переоценивают. Они уточнили, что постоянными разговорами о возможном членстве Киева в блоке Запад лишь ухудшает российско-украинские отношения.

Ситуация в Черноморском регионе абсолютно никак не затрагивает вопрос национальной безопасности Соединенных Штатов, отметили журналисты. Аналитики напомнили, что минувшей весной Вашингтон и другие страны НАТО призывали Россию «снизить градус напряженности в Черном море», однако уже через несколько месяцев сами его повысили проведением Sea Breeze — 2021. Они добавили, что США при проведении различных маневров должны отталкиваться от интересов национальной безопасности, в которые Черное море абсолютно не входит.

Ранее по итогам прошедших западных учений в Киеве был награжден медалью «Защитник Украины» капитан британского эсминца HMS Defender, участвовавшего в антироссийской провокации вблизи Крыма. Политолог Ольга Орлова прокомментировала эту новость, назвав вручение награды капитану корабля Королевского флота «цирком».

Кроме того, в российском министерстве иностранных дел предостерегли Запад от новых провокаций в Черноморском регионе, пишет сайт 360tv.ru. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, в следующий раз нарушители морских границ России могут «получить по носу».