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Индийский центробанк ограничил возможности платежной системы Mastercard

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:45
Экономика
Индийский центробанк ограничил возможности платежной системы Mastercard
pixabay.com  /  PD

Нью-Дели, 15 июля. Компания Mastercard Inc не сможет выпускать дебетовые и кредитные карты в Индии в течение неопределенного срока.

Распоряжение об ограничении возможностей на рынке для платежной системы Mastercard отдал главный финансовый регулятор страны. Об этом пишет «Интерфакс».

Причиной для блокировки возможности стало нарушение американской компанией местного законодательства по хранению данных о банковских клиентах. Представители ЦБ указывают, что Mastercard должна была хранить информацию о владельцах карт на индийских серверах, чего, однако, не практиковала.

Аналогичный запрет ранее коснулся пластиковых карточек American Express и Diners Club. В компаниях, в свою очередь, говорят о чрезмерном повышении трат в случае переноса данных в Индию.

Бензиновое топливо последнее время рекордно дорожает в Индии. В некоторых штатах страны бензин уже продается за 100 рупий/литр (примерно 99,47 рубля по текущему курсу).

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индия mastercard банковские карты
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