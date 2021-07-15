Названа официальная причина крушения Ан-26 на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 15 июля. Специальная техническая комиссия завершила расследование причин крушения пассажирского самолета Ан-26 на Камчатке.

Специалисты изучили данные бортовых самописцев и установили, что к крушению Ан-26 привела ошибка экипажа. Выяснилось, что перед посадкой пилоты получили необходимы данные о скорости, местности и высоте, но по непонятным причинам проигнорировали их.

Скорость, с которой экипаж заходил на посадку, была очень высокой. Кроме того, пилоты отклонились от курса и не пользовались специальными приборами в условиях тумана.

В Министерстве транспорта России данную версию крушения Ан-26 называли приоритетной.