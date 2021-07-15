Диетологи рассказали о вреде «полезных» продуктов

Москва, 15 июля. «Полезные» продукты могут нанести вред организму, о чем не задумываются сторонники правильного питания и здорового образа жизни.

Мюсли, которые едят на завтрак приверженцы правильного питания, содержат синтетические компоненты, которые могут вызвать нарушение работы почек из-за задержки воды в организме. Рафинированное масло опасно тем, что под влиянием температуры оно превращается в трансжиры, которые не усваиваются организмом и не выводятся из него.

В качестве добавок в йогурты используются кусочки фруктов. Для того, чтобы остановить брожение, их обрабатывают небольшой дозой радиации. В одном йогурте содержится четверть дневной порции сахара. Продуктов совсем без сахара не бывает, если указано 0% сахара, значит в составе присутствуют его заменители. Синтетические заменители воспринимаются организмом как яд, пишут специалисты. Также вредны обезжиренные продукты, в них применяются усилители вкуса. А многие жирорастворимые витамины не усваиваются без жиров, пишет издание «Свойкировский.рф».

Наиболее полезные виды рыбы ранее назвал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Регулярное употребление рыбы благотворно влияет на организм, считает специалист.