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Диетологи рассказали о вреде «полезных» продуктов

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:43
Общество
Диетологи рассказали о вреде «полезных» продуктов
pixabay.com

Москва, 15 июля. «Полезные» продукты могут нанести вред организму, о чем не задумываются сторонники правильного питания и здорового образа жизни.

Мюсли, которые едят на завтрак приверженцы правильного питания, содержат синтетические компоненты, которые могут вызвать нарушение работы почек из-за задержки воды в организме. Рафинированное масло опасно тем, что под влиянием температуры оно превращается в трансжиры, которые не усваиваются организмом и не выводятся из него.

В качестве добавок в йогурты используются кусочки фруктов. Для того, чтобы остановить брожение, их обрабатывают небольшой дозой радиации. В одном йогурте содержится четверть дневной порции сахара. Продуктов совсем без сахара не бывает, если указано 0% сахара, значит в составе присутствуют его заменители. Синтетические заменители воспринимаются организмом как яд, пишут специалисты. Также вредны обезжиренные продукты, в них применяются усилители вкуса. А многие жирорастворимые витамины не усваиваются без жиров, пишет издание «Свойкировский.рф».

Наиболее полезные виды рыбы ранее назвал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Регулярное употребление рыбы благотворно влияет на организм, считает специалист.

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