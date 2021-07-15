Татьяна Буланова поделилась творческими планами после коллаборации с группой «Пилот»

Санкт-Петербург, 15 июля. Знаменитая певица Татьяна Буланова рассказала, какие творческие планы строит после записи совместной песни с рок-группой «Пилот».

Исполнительница записала с коллективом песню «Архангельск». По мнению Булановой, коллаборация получилась очень успешной. Певица пока не получала предложений о новых дуэтах, но в ее планах есть совместные треки и с другими музыкантами, правда, она пока не может сказать, с кем именно. Дело в том, что артистка привыкла откликаться на предложения, а не делать их сама.

«Я бы с удовольствием, я открыта для предложений! Честно говоря, не помню в своей творческой деятельности, чтобы к кому-то обращалась», — поделилась исполнительница с Nation News.

Буланова считает, что все ее совместные проекты получились довольно интересными. Певица пробует новое не только в музыкальном творчестве, но и в других сферах. Например, она разово стала соведущей Дмитрия Губерниева на канале «Матч ТВ».

«Было замечательно поработать с Дмитрием Губерниевым. Мы давно знакомы, он — очень профессиональный журналист, ведущий», — отметила артистка.

Татьяна Буланова ранее эффектно выступила в эфире Первого канала. Она покорила зрителей программы «Вечерний Ургант» своим вокалом.