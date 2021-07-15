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Эксперт рассказала, как сократить количество бездомных животных
Общество
Эксперт рассказала, как сократить количество бездомных животных
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Патриотизм россиян должен заключаться в том числе и в ответственном отношении к животному миру. Об этом на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявила основательница котокафе «Республика кошек» Анна Кондратьева.

На улицах Санкт-Петербурга и других российских городов проживает много бездомных кошек и котят. По словам Анны Кондратьевой, пока с этой проблемой возможности бороться нет.

«Проблему необходимо профилактировать. Существует международный день, приуроченный к стерилизации домашних животных, — последний вторник февраля. Во многих субъектах России акция стала ежемесячной. Где-то даже еженедельно проводится льготная и бесплатная стерилизация. Нужно ограничить кормовую базу — убрать возможность доступа животных к свалке. Наш патриотизм должен заключаться в ответственном отношении к животному и всему окружающему миру», — объяснила Кондратьева.

Введение крупных штрафов позволит в какой-то мере бороться с проблемой, но полностью ее не искоренит, отметила эксперт.

«Штрафы, может, будут работать. На моей практике штрафовали только два раза за негуманное отношение к животному. Мы в «Республике кошек» стараемся транслировать хорошие примеры, потому что плохих очень много. Мы рассказываем о передовых примерах, которые есть в Санкт-Петербурге и в стране в целом, выпустили карту «Котокультурная столица», рассказываем об учреждениях, на службе у которых состоят животные», — сказала она.

Эксперт рассказала, как сократить количество бездомных животных
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Ранее ветеринар рассказала, как бороться с блохами у животных в летний период. Эти насекомые легко переходят от животных к человеку, если вовремя не вылечить питомца. Блохи переносят различные заболевания, поэтому стоит чаще проверять питомцев, себя и свое жилище, добавила ветеринар.

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