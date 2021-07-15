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Ученые выявили пользу антидепрессантов в борьбе с осложнениями диабета

  /   Обновлено: 15 июля 2021 14:42
Общество
Ученые выявили пользу антидепрессантов в борьбе с осложнениями диабета
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Пекин, 15 июля. Прием антидепрессантов защищает пациентов от серьезных осложнений при сахарном диабете, выяснили ученые в ходе проведенных исследований.

Специалисты из Китая и Тайваня исследовали данные более 36 тыс. человек с сахарным диабетом и депрессивными расстройствами. Некоторые из пациентов принимали препараты для улучшения психического состояния.

Риск макрососудистых осложнений от сахарного диабета снижался в 0,92 раза при регулярном приеме антидепрессантов. Эти лекарства также уменьшают вероятность смертельного исхода от заболевания в 0,86 раза.

Периодическое употребление лекарств от депрессии также оказывало положительный эффект на пациентов с диабетом, заключили ученые.

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ученые диабет антидепрессанты
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