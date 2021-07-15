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Уникальный случай: сразу пять телят родила корова в Дагестане
Общество
Уникальный случай: сразу пять телят родила корова в Дагестане
ИА «Политика Сегодня»  /  Алиса Денисова

Махачкала, 15 июля. В дагестанском селе Нечаевка корова отелилась сразу пятью детенышами. В региональном минсельхозпроде ФАН заявили, что подобные случаи крайне редки даже в мировом масштабе.

Знаменательное событие произошло в Кизилюртовском районе в хозяйстве семьи Дибировых. Там корова по кличке Танюша родила пять разнополых телят. По словам местного ветеринара, на его памяти такого еще не было.

«Конкретно эта корова всегда давала одного теленка, а сразу пять — это, конечно, уникальный случай», — приводит слова начальника ветеринарной службы администрации Кизилюртовского района Ахмеда Гидатлиева РГВК «Дагестан».

По словам специалиста, все пять телят чувствуют себя хорошо. Ни у одного не наблюдаются отклонения в здоровье.

В минсельхозе республики ФАН подтвердили, что в Нечаевке произошел крайне редкий случай. По данным ведомства, коровы почти всегда телятся одним детенышем, даже два теленка — это редкий случай.

«Обычно у коров рождаются по одному, редко по два теленка. Тройни могут появиться у одной из десятков, даже сотен тысяч коров. Пять телят — это уникально даже в мировом масштабе, по сути, это единичные случаи», — рассказали в пресс-службе аграрного ведомства.

Ранее ФАН сообщал, что бесконтрольный выпас крупного рогатого скота не позволяет запустить скоростные поезда «Ласточка» между столицей Дагестана и другими регионами страны. По словам врио главы республики Сергея Меликова, наезд железнодорожных составов на животных превратился в серьезную проблему.

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россия дагестан корова кизилюртовский район пять телят
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